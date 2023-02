Sorgi smentisce Giannini, cortocircuito alla Stampa: un caso unico

21 febbraio 2023 a

Massimo Giannini e Marcello Sorgi, il primo direttore de La Stampa, il secondo editorialista sempre de La Stampa, si smentiscono sulle pagine del loro giornale. Come rileva Stefano Lorenzetto nelle sue "Pulci di notte" pubblicate su ItaliaOggi, i due sono in contraddizione: "Editoriale di Massimo Giannini, direttore della Stampa: 'E quasi 19 milioni di famiglie sono proprietarie della casa in cui vivono'. Editoriale di Marcello Sorgi, collaboratore della Stampa, stessa edizione: 'L’Italia è un Paese di proprietari: l’85 per cento degli italiani possiede una casa'". Peccato che, sottolinea Lorenzetto, "nel biennio 2020-2021 le famiglie in Italia erano 25 milioni e 600.000 (fonte: Istat). L’85 per cento di questo totale dà 21 milioni e 760.000 famiglie, non 19 milioni. Non potrebbero Giannini e Sorgi mettersi d’accordo fra di loro?".

E non finisce qui. Prosegue il giornalista: "Titolo dalla Stampa: 'Il caso Donzelli spacca gli elettori / Due italiani su tre difendono il 41 bis'. Due italiani su tre significa il 67 per cento. La tabella del sondaggio condotto da Euromedia research di Alessandra Ghisleri, oggetto dell’articolo, documenta che solo il 6,3 per cento degli intervistati pensa che il 41 bis sia da abolire. Ne deduciamo che il 93,7 per cento (non il 67) lo approva".