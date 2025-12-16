La Stampa, chi si fa avanti per comprare il quotidiano: le voci scuotono la redazione

Diversi acquirenti sarebbero interessati al quotidiano La Stampa di Torino, una delle testate del gruppo Gedi che John Elkann ha deciso di vendere. Tra questi, come spiegato dal presidente della Regione Piemonte nonché vicesegretario di Forza Italia Alberto Cirio davanti all'assemblea del pomeriggio del 15 dicembre della redazione del giornale, ci sarebbero i veneti della Nem di Enrico Marchi a cui Elkann ha già venduto alcune testate del Nord est. La loro posizione sarebbe dominante nella trattativa. Anche perché l’imprenditore greco Kyriakou si sarebbe dichiarato interessato solo a la Repubblica e alle tre radio del gruppo e non alla Stampa.

Dopodiché ci sarebbe, sempre secondo Cirio, una cordata di imprenditori piemontesi, capitanati dal costruttore Matterino Dogliani, leader di un universo industriale che va dalle Langhe fino alle grandi opere del paese, passando per concessioni autostradali, viadotti, cantieri ospedalieri. I Dogliani, come si legge su Professione reporter, sono di Narzole, piccolo centro del cuneese, ma con una proiezione nazionale e internazionale. La Fininc, holding di famiglia, è divisa in quattro macrosettori, dalle infrastrutture alle concessioni, dall’ingegneria alla finanza e alla produzione di vini.