Lapo Elkann, quanti milioni di euro ha perso in 6 anni

Numeri pesanti sul conto (anzi, sui conti) di Lapo Elkann. Secondo quanto riportato da Fabrizio Massaro, giornalista economico di Milano Finanza, l'avventura del nipotino prediletto dell'Avvocato Gianni Agnelli con il suo brand Italia Independent "è costata circa 40 milioni di euro solo negli ultimi sei anni". L'ultima iniezione di denaro fresco "per salvare la sua creatura" ammonta a 12,8 milioni di euro.

"La società quotata di occhiali e lifestyle travolta dai debiti - spiega Massaro - ha raggiunto un accordo con i creditori – approvato al 99% – sul piano di ristrutturazione del gruppo che prevede appunto «l'apporto di risorse finanziarie esterne messe a disposizione dall'azionista di maggioranza di IIG» (Italia Independent Group), di cui Lapo Elkann è presidente. Secondo l'accordo, scrive MF, "i creditori di IIG saranno rimborsati al 10% e quelli della controllata Italia Independent al 20%, con anche un eventuale earn-out derivante dalla valorizzazione degli asset". Quello di Lapo è tecnicamente un prestito e i suoi 12,8 milioni saranno eventualmente rimborsati per ultimi, dopo aver soddisfatto i vari creditori.

Sono tempi duri per Lapo, fratello di John Elkann presidente di Stellantis ed Exor, la cassaforte di famiglia che controlla tra le altre imprese anche la Juventus: in 5 anni il rampollo per molti anni etichettato come "pecora nera" e "scavezzacollo" ma sempre apprezzato per la sua creatività aveva versato la bellezza di 14 milioni di euro, oltre ad aver rinunciato a 5 milioni di obbligazioni sempre per dare ossigeno all'azienda. A causa del Covid, vera sciagura per il settore, Italia Independent ha dovuto abbandonare la produzione di occhiali, limitandosi all'attività di utilizzo del brand "Italia Independent" e "Laps". Una scelta dolorosa che ha portato al licenziamento di 29 dipendenti della società. Nella semestrale 2022, conclude l'articolo di MF, IIG "registrava perdite portate a nuovo per 65 milioni e debiti per circa 20 milioni mentre la controllata aveva un patrimonio negativo per 22,4 milioni".