Nicola Porro ridicolizza Travaglio: "Proprio lui, ve lo giuro!"

"Marco Travaglio, giuro, sta con Silvio Berlusconi". Nicola Porro legge i giornali e trasecola. Non a caso, nella sua video-rassegna stampa quotidiana il conduttore di Quarta repubblica su Rete 4 parla ironicamente di "miracolo di Zelensky", il presidente dell'Ucraina che con le sue parole ha unito almeno per una volta il direttore del Fatto quotidiano e il leader di Forza Italia, assai irritato per le battute sul "non ha mai avuto la casa bombardata" del Capo di Stato.

"Io non sono guerrafondaio - precisa Porro -, ma difendo l'Italia. Se c'è la premier in visita ed è a capo di un governo, tu Zelensky non ti permetti di perc***re un suo alleato e tu Meloni gli rispondi". Ancora: "Sallusti su Libero dice: ha fatto bene Meloni a non rispondere ma ha anche detto che Zelensky ha sbagliato perché Berlusconi ha sempre ricordato che le sue convinzioni sono personali e non di tutto il partito".

"Incredibile come oggi Travaglio! Travaglio!, lo difenda, Berlusconi - urla poi Porro tra lo sconcertato e il divertito -. Travaglio, incredibile vada in soccorso di Berlusconi e scriva: Il sovranismo a sovranità limitata non piacciono, Meloni e Mattarella sulla vicenda tacciono". Ultima pennellata dedicata a Massimo Gramellini e la sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera. "Cita se stesso, è straordinario. Dice che è sempre stato con Zelensky e contro la Russia, un artifizio retorico piuttosto ridicolo. Però una cosa che scrive la condivido: la smetta Zelensky di farci sentire perennemente in colpa".