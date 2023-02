L'Aria che tira, scontro Merlino-Donzelli: "Non ci caschiamo"

23 febbraio 2023 a

"La visita a Kiev di Meloni è stata importante e ha rimesso l'Italia al centro delle questioni internazionali": Giovanni Donzelli, in collegamento con L'Aria che tira su La7, ha parlato del viaggio della presidente del Consiglio in Ucraina. E sulle polemiche relative alle frasi di Zelensky contro Berlusconi, ha detto: "A qualcuno piacerebbe dividere il centrodestra, è comprensibile ma non ci caschiamo".

A quel punto, però, è intervenuta Myrta Merlino: "Mi perdoni, sa che ho simpatia per lei, ma mi pare che facciate tutto da soli". "Se la Meloni avesse in quel momento replicato e messo delle questioni interne in un viaggio internazionale così delicato, avrebbe portato all'estero delle questioni che non esistono e sarebbe stata una caduta di stile istituzionale", ha replicato il deputato di Fratelli d'Italia. Ma la conduttrice ha continuato a incalzarlo:"Lei non è rimasto un po' stupito dalle parole di Berlusconi a urne aperte quella domenica?", ha chiesto riferendosi alle parole del Cav sul leader ucraino nel giorno in cui si votava per le regionali in Lazio e Lombardia.

Botta e risposta Merlino-Donzelli a L'Aria che tira

"Il centrodestra è compatto e la linea di politica estera è seria e comune", ha ribadito ancora Donzelli. In un secondo momento ha preso la parola Fabrizio Roncone del Corriere della Sera che, rivolgendosi a Donzelli, gli ha detto: "Capisco che dopo il disastro con Delmastro lei adesso vola basso, però ora lei ci vuole far credere che Forza Italia e Lega sono schierati con FdI in politica estera, ma non è possibile". "Ci sono delle opinioni che è giusto che vengano espresse. Ma invito Roncone e tutti gli osservatori a trovare un solo voto finora alla Camera e al Senato in cui non siamo stati compatti", ha risposto il deputato.