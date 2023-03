Estetista cinica: "Voto Bonaccini", massacrata dalle fan della Schlein

01 marzo 2023 a

Cristiana Fogazzi, meglio nota come Estetista cinica - un milione di follower solo sul suo profilo Instagram - non si è schierata con Elly Schlein ma con Stefano Bonaccini ed è stata molto criticata e insultata sui social. L'imprenditrice di successo nel settore del beauty, sulla sua pagina Twitter ha scritto ironica: "Vado a votare Stefano Bonaccini alle primarie Pd e vi prometto che interverrò sulle sue sopracciglia". Ma davanti a questa dichiarazione, molte femministe integraliste che la seguono da sempre, non hanno affatto apprezzato la sua presa di posizione e l'hanno tempestata di messaggi contrari al suo endorsement.

Ma a chi l'ha criticata la Fogazzi ha ribattuto spiegando i motivi per i quali ha sostenuto governatore dell'Emilia Romagna: "Perché ha una posizione che condivido sull’Ucraina, perché non è appoggiato da tutto il vecchio establishment del Pd. E già questo mi fa ben sperare. Perché non voto qualcuno perché è uomo o donna ma per le sue idee". Una vera e propria stoccata alle femministe.

E ancora, ha scritto Cristiana Fogazzi: "Io avrei preferito votare Stefano Bonaccini e stare zitta ma visto che schierarsi significa rischiare la shitstorm sono qui a vedere l’effetto che fa. Brutte le campagne elettorali fatte con le shitstorm, Elly Schlein, e sono pure la cosa meno di sinistra che esista".