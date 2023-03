Marco Travaglio esulta per i comunisti: ma come si è ridotto?

05 marzo 2023 a

Esulta sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano Marco Travaglio che titola a tutta pagina: "Chi si rivede: l'opposizione". E ancora: "40mila persone con i tre leader (Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini, ndr). La dem glissa sulla guerra: con M5s parla solo di Carta, scuola e sanità". Quindi nelle due pagine seguenti si legge: "Fiume rosso con studenti e prof: l'opposizione si ritrova a Firenze", "Elly star con Landini e Conte".

Insomma, il direttore Travaglio ormai si è ridotto a trovare soddisfazione per quanto ha visto in piazza ieri 4 marzo a Firenze: il ritorno dei comunisti - proprio lui che non è certo comunista - con la neo segretaria del Pd, il leader del M5s e il sindacalista.

Del resto l'unica speranza di rivedere in futuro Conte per Travaglio è che si allei con il Partito democratico visto che in queste ultime elezioni i due partiti hanno preso una bella batosta. Mentre ieri a Firenze hanno dimostrato di avere molti temi in comune. "La foto di Firenze dell’opposizione arriva. Eppure pare quasi che Elly ci abbia tenuto a lasciarla alla fine, a sottolineare plasticamente che il punto di riferimento della sinistra da ora in poi intende essere lei", si legge nell'articolo del Fatto. "D’altronde un simile entusiasmo di una piazza di sinistra per un segretario del Pd non si vedeva da tempi immemori. Dato che la nuova segretaria è pronta a valorizzare. Ma a Firenze tende la mano". "Con Conte la competizione è nei fatti, ma la collaborazione necessaria, a partire dal salario minimo. I due parlano per dieci minuti, nel retropalco. Si accordano per sottolineare le convergenze, non le differenze. Scuola, sanità, difesa della Costituzione. Scherzano, sorridono. Dialogano come due che sanno che per ora il loro percorso dev’essere almeno in parte comune".