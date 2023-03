Cappellini la spara: "Trafficanti di uomini inventati dalla destra"

07 marzo 2023 a

Stefano Cappellini, sulla scia di Ginevra Bompiani, scagiona gli scafisti e in un post pubblicato su Twitter attacca il centrodestra: "L’espressione 'trafficanti di esseri umani' è di per sé un’invenzione narrativa della destra, un’arma di distrazione: i migranti non si fanno 'trafficare' dagli scafisti, vogliono un futuro per sé e i loro figli e usano i mezzi che restano quando ogni porta è chiusa". Insomma, secondo il giornalista de La Repubblica, avrebbe torto persino Papa Francesco il quale anziché "condannare" il governo Meloni per il naufragio di Cutro, ha chiesto di "fermare i trafficanti di esseri umani".

Parole quelle di Cappellini che hanno scatenato le reazioni del popolo social. "L’espressione 'spacciatori' è di per sé un’invenzione narrativa della destra, un’arma di distrazione: i drogati non vogliono dare soldi agli spacciatori, vogliono uscire dalla realtà e usano i mezzi che restano quando ogni porta è chiusa…". E Maurizio Crippa ribatte: "Per poterlo fare, nella disperazione e abbandono, finiscono nelle mani di gente che li 'traffica' come merce di contrabbando da cui ricavare profitto. L’espressione è oggettiva e valida", gli fa notare.

Tant'è. Ginevra Bompiani, in tv, durante lo scontro con Alessandro Sallusti, sugli scafisti è riuscita a dire: "Papa Francesco ha detto che bisogna fermare i trafficanti di uomini e i trafficanti di uomini non sono gli scafisti. Gli scafisti sono dei disgraziati che vengono messi nelle navi e incorrono negli stessi pericoli dei migranti per quattro soldi”, conclude la scrittrice, “i trafficanti sono delle organizzazioni che prendono un sacco di soldi. Gli scafisti sono dei prezzolati”.