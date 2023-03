In Onda, gaffe di Parenzo con Marianna Aprile: "È con noi..."

11 marzo 2023 a

a

a

Scivolone per David Parenzo "ecco con noi l'inviata di Oggi", esordisce nella puntata di sabato 11 marzo di In Onda. Il conduttore di La7 presenta così Marianna Aprile. Eppure ai più attenti non è passata inosservata la faccia dell'ospite che rimane di sasso e scuote la testa. La Aprile è infatti caporedattrice del settimanale Oggi, ma non è un'"inviata" per il settimanale. D'altronde lei stessa è stata al timone di In Onda assieme al collega Luca Telese, entrambi chiamati nell'edizione estiva del programma.

"Veramente agghiacciante": assist di Parenzo, Molinari insulta Piantedosi | Video

Dimenticata la gaffe, la Aprile commenta la tragedia di Cutro. E, senza sorprese, se la prende con il governo: "Fare un Cdm a Cutro è cinismo, essere a pochi metri dalle bare senza portare le condoglianze è cinismo". A incalzarla Concita De Gregorio che tira in ballo la festa di compleanno di Matteo Salvini. E la Aprile non può che prendere la palla al balzo: "Il karaoke è la degna conclusione di un governo che ha inteso esprimere la loro funzione non portando soluzioni ma lasciando intendere che la soluzione è quella di fermare gli scafisti. Ma gli scafisti non sono un problema".

"In nessun paese al mondo": Senaldi inchioda De Gregorio e piddino | Video

Da qui il botta e risposta con Francesco Storace, che invece ricorda: "Prendo atto che il ministro degli Interni si è precipitato la mattina dopo il dramma, poi c'è stato il presidente della Repubblica. Giorgia Meloni non c'è stata perché doveva volare al G2. Ora chiederanno pure le dimissioni della fidanzata di Salvini".