In Onda, sparata di Marianna Aprile: "Gli scafisti non sono un problema"

Torna In Onda. Nella puntata di sabato 11 marzo su La7, come ospite c'è Marianna Aprile. È lei a discutere sulla gestione del governo della tragedia avvenuta a Cutro. La giornalista, in studio con Concita De Gregorio e David Parenzo, non esita a puntare il dito.

"Fare un Cdm a Cutro è cinismo, essere a pochi metri dalle bare senza portare le condoglianze è cinismo", commenta prima che la conduttrice le chieda la sua opinione sulla festa di compleanno di Matteo Salvini (come se i due fatti fossero legati). "Il karaoke è la degna conclusione di un governo che ha inteso esprimere la loro funzione non portando soluzioni ma lasciando intendere che la soluzione è quella di fermare gli scafisti. Ma gli scafisti non sono un problema".

Prima di lei è stato Francesco Storace a prendere le difese dell'esecutivo. Come? Semplice, l'editorialista di Libero ha messo all'angolo tutti: "Quei morti? Grecia e Turchia hanno detto no a quei migranti, voi non lo avete detto. Dico che hanno negato lo sbarco dei migranti. C'è chi ha parlato di strage di Stato, è una cosa gravissima e io mi ribello".