Non è l'Arena, De Benedetti imbarazza il Pd e sbrocca: "Mi fa inc***"

Che quella di Elly Schlein possa essere una svolta se lo augura Carlo De Benedetti. Intervenuto nella puntata di domenica 12 marzo di Non è l'Arena in onda su La7, l'imprenditore bacchetta i dem. Il motivo è chiaro: "Non ho dubbi che il Partito democratico abbia conquistato la borghesia e perso il popolo. È un dato di fatto. Ed è proprio questo - sbotta in collegamento con Massimo Giletti - che mi fa inc***re". Lo stesso conduttore ricorda che "oggi il Pd vince ai Parioli e non più nelle periferie", dimostrando di aver perso quell'elettorato per cui a parole combatterebbe.

I buoni propositi sono ora riposti sulla neo segretaria: "L'ho incontrata più di una volta - ammette l'ex patron di Repubblica -, la considero una persona appassionata di politica". Una posizione non nuova quella di De Benedetti che già a Primarie vinte, si pronunciava così sulla Schlein: "Ha tutte le doti - intellettuali, morali e passionali - per fare bene. Il Paese ha bisogno e voglia di una sinistra identitaria vera".

Insomma, l'editore del Domani nutre fiducia nella leader dem, anche se qualche timore non manca: "Magari tra sei mesi ne dirò malissimo. Non so se riuscirà a muoversi nella giungla del Pd". D'altronde nella nuova direzione piddina spuntano già due nomi in grado di alzare il polverone. La Schlein ha riesumato le ex Sardine Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Peccato che loro, archiviata l'esperienza flop come attivisti, non se le siano mandate a dire.