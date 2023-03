Marco Travaglio, "come Dracula": dopo il video rubato, altra umiliazione

15 marzo 2023 a

Una discussione tra Marco Travaglio e un ragazzo sul conflitto ucraino avvenuta all’interno di un ristorante è stata registrata ed è diventata virale in rete. A rilanciarla anche il renziano Luciano Nobili, che ha preso posizione contro il direttore del Fatto Quotidiano, che nella discussione accusava gli Stati Uniti di “rompere il ca***” da 70 anni e di volerci “colonizzare”, a differenza della Russia di Vladimir Putin.

“Un ragazzo con le idee chiare - ha twittato Nobili rilanciando il video - asfalta Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore russo ma per difendere la democrazia e i valori europei e atlantici. Gli americani non ci rompono il ca*** da 70 anni, ma ci hanno garantito libertà da 70 anni”. A replicargli è stato Salvatore Cannavò, vicedirettore del Fatto Quotidiano: “Un ‘politico’ che si mette a rubare immagini al ristorante per smascherare Travaglio e che chissà quante volte si è indignato per la privacy violata”.

Nobili ha risposto con un altro tweet, stavolta dal tono provocatorio e ironico: “Il vicedirettore del Fatto che discute di privacy violata è come Dracula in fila per donare all’Avis”. Evidentemente dalle parti di Travaglio non è stata presa bene la viralità del video in cui un ragazzo qualunque discute con il direttore del Fatto delle questioni che ruotano attorno al conflitto ucraino.