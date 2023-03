Enrico Mentana, "non so se mi spiego": cosa spunta sotto la scrivania

Brunella Bolloli 17 marzo 2023 a

Ogni sera alle 20 c’è lui su La7 a dirci cosa accade in Italia e nel mondo. Ma stavolta la notizia è più giù, sotto il tavolo, ed è un segreto che il direttore Enrico Mentana ha deciso di svelare direttamente dal suo profilo Instagram. «Non so se mi spiego», è la didascalia accanto alla foto che lo ritrae alla conduzione del suo tg mentre con una mano tiene il guinzaglio rosso di due assistenti di studio molto particolari: Nina e Bice, le cagnoline della compagna Francesca Fagnani di cui Enrico ormai va pazzo tanto da portarsele spesso in redazione. L’immagine ha fatto subito il boom di like e cuoricini, i fan di Mentana conquistati dalle splendide Cavalier King considerate le vere mascotte del tg di La7, “colleghe” silenziose e poco propense a mostrarsi in video.

Così, si scopre la passionaccia canina di Chicco e già ci si domanda se dalla Maratona Mentana si passerà alla Museruola Mentana o se, in fondo, è lui il vero underdog e non lo sapevamo. Di sicuro, se i giornalisti sono i watchdog, “i cani da guardia della democrazia”, Nina e Bice lo sono del direttore ed editore di Open, pronte a trasformarsi in Belve se per caso il loro padrone sbaglia a leggere un sondaggio o non dà la linea alla regia.

Tra i vari commenti al post c’è chi ironizza su una certa somiglianza trai tre, chi teme il rischio che Paolo Celata possa essere sostituito nel cuore del direttore, chi fa notare che ora «ai cani ci pensa lui perché Francesca è troppo impegnata» e i maschi in famiglia, come in politica, cominciano a essere in minoranza, chi scrive «Enrico, ti amo», chi fa lo spiritoso e dice «Pore bestie a starti sentire tutto il giorno»; chi sfotte: «Giornalismo mestiere da cani». La foto, comunque, è piaciuta pure a Urbano Cairo: «Il notevole sarà quando faranno loro il tg... a 2 voci», ha commentato l’editore di La7 con la faccina che ride.