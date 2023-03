Giorgia Meloni, Luciana Castellina: "Fascista rozza e selvaggia? No..."

18 marzo 2023 a

Luciana Castellina, ex deputata comunista, era presente al congresso della Cgil a Rimini e ha assistito alla discussione tra due delegati su Giorgia Meloni, uno diceva che è stata coraggiosa, l'altro che non c'è nessun coraggio di cui parlare. Per la Castellina la premier "è stata brava". Non solo. "È stata intelligente a venire. Ha mostrato intelligenza politica", prosegue in una intervista a La Stampa. "Ha spiegato pacatamente come la pensa. Non siamo d'accordo praticamente su nulla, ma almeno non è una fascista rozza e selvaggia come quelli che la circondano. Non è poco avere un nemico civile".

La stessa Meloni ha ricordato di essere il primo presidente del Consiglio a partecipare a un congresso della Cgil dopo 27 anni. "Mi ha colpito che lo abbia fatto. Landini è stato intelligente a volerla qui. E Meloni si è dimostrata una persona con una testa, non una stupida, e di stupidi in giro ce ne sono tanti, anche tra i suoi ministri. Di certo ha avuto il coraggio delle sue idee, che non sono le nostre".

Per quanto riguarda le contestazioni, sottolinea la Castellina, "sono state di pochissime persone, proprio marginali. Gli stupidi esistono ovunque, a destra e a sinistra". E in ogni caso la platea non si è scomposta ed è rimasta fredda. "Vero, ma non ci si poteva aspettare diversamente", del resto "si confrontavano due culture e due visioni del mondo completamente distanti". Al di fuori della Meloni, anche Elly Schlein, conclude Luciana Castellina "qui si è comportata bene".