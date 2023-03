In Onda, Senaldi contro Appendino: "E allora la baby sitter? Ma cosa dice?"

19 marzo 2023 a

"Posso discutere per ore con Senaldi e con la ministra Roccella sul fatto se ci piacciono o no le famiglie arcobaleno, ma non è questo il punto, il punto è che questi bambini esistono e noi come Stato dobbiamo tutelarli": Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, è stata ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7. Parlando del tema delle famiglie omogenitoriali, la grillina ha detto: "Non è vero che si sta introducendo la maternità surrogata con questo regolamento europeo, non c'entra niente. Cosa vuole fare questo regolamento? Fa accedere questi bimbi e queste bimbe a diritti che oggi non hanno".

A quel punto la Appendino ha fatto l'esempio delle limitazioni, per esempio, per chi va a prendere i bambini a scuola. "Ma cosa dice? - l'ha interrotta allora il condirettore di Libero Pietro Senaldi - non è così... Allora la babysitter non puo andare a prendere i bimbi a scuola?". "Ma la procedura di adozione sa quanto costa? Quanto stress...", ha chiesto l'ex sindaca di Torino. E Senaldi ha risposto: "Meno dell'utero in affitto". Ma la pentastellata è andata avanti dicendo: "Chi ci ascolta da casa capisce che c'è un problema di ideologia".