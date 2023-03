Travaglio smascherato su Conte perde la test: "Una putt*** totale"

20 marzo 2023 a

Un successone per molti quello di Giorgia Meloni alla Cgil. Per molti e anche per Marco Travaglio. Ospite di Non è l'Arena nella puntata di domenica 19 marzo su La7, il giornalista replica a Massimo Giletti. Il conduttore è convinto che il premier abbia fatto un figurone. Un pensiero condiviso dallo stesso Travaglio. "Le hanno alzato la palla e lei l'ha schiacciata, è la cosa che le riesce di fare meglio ovviamente. Anzi, secondo me lei sperava che la contestazione fosse più nutrita". Il motivo? "Lei ama raccontarsi in quel modo, come il brutto anatroccolo che tutti mettono da parte e che invece viene fuori. Certamente la Cgil le ha fatto un favore".

Ma le sorprese non finiscono qui. In studio il direttore del Fatto Quotidiano arriva a rinnegare Giuseppe Conte. Il conduttore gli ha fatto notare la storica vicinanza tra i due e lo ha incalzato sul futuro del Movimento 5 Stelle: "Posso dire a quest'ora putt***ta? Questa è una put***ta totale". Peccato però che in più di un occasione Travaglio abbia difeso l'ex premier. Basta pensare alla polemica per la vacanza a Cortina di Conte.

"I giornali - tuonava Travaglio - montano una polemica al giorno su un leader incensurato perché indossa la giacca con pochette, ma anche perché indossa il dolcevita, perché visita i poveri e i disoccupati, ma anche perché passa il Capodanno a Cortina in un bell'hotel, senza spiegare mai di che caz** stanno parlando". Guai però parlare di "vicinanza".