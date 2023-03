Lorenzo Riva, al Museo Balenciaga l'impronta di un mito italiano

Ivan Rota 22 marzo 2023 a

Si apre al Museo Balenciaga a Getaria, città natale del leggendario couturier basco Cristóbal Balenciaga, la mostra “Disegni dalla Maison Balenciaga (1943-1964). La collezione Riva. Archivio Storico dei Paesi Baschi”: una mostra di disegni provenienti da una collezione straordinaria, assolutamente inedita. Chi ha raccolto questa enorme collezione, costituita da oltre 9.000 disegni è il couturier Lorenzo Riva, che è stato direttore artistico della Maison Balenciaga a Parigi tra il 1980 e il 1981.

Lorenzo Riva nella sua carriera ha vestito alcune delle più grandi star: da Penelope Cruz a Isabella Rossellini . Iconico, elegante e trasgressivo allo stesso tempo . La collezione è stata studiata e ordinata per la prima volta dai suoi curatori, Marina Pizziolo e Romano Ravasio di Artconsulting.net, che hanno avviato un progetto di valorizzazione della raccolta. Nel dicembre del 2022 un corpus di 8.362 disegni è stato acquisito dal Dipartimento della Cultura del Governo basco per il Museo Balenciaga.

Si deve solo all’intuito e alla passione di Lorenzo Riva, couturier di fama internazionale, la conservazione di questi preziosi disegni. “Ogni disegno è un progetto”, afferma Lorenzo Riva “contiene il seme di un’idea destinata a diventare il sogno di un’intera generazione di donne. Sono disegni capaci di farci scivolare dietro le quinte di un atelier leggendario, dove sono stati creati gli abiti che hanno fatto la storia della moda degli anni Cinquanta”.

Accanto alla presentazione di un’accurata selezione di questi disegni, al Museo Balenciaga verrà proposto per la prima volta un filmato che offre un importante tassello di storia della moda. Il filmato propone tra l’altro uno spezzone rarissimo della sfilata della collezione primavera- estate 1981, che Riva presentò a Parigi. Top model della sfilata, la mitica Jerry Hall, che sposerà Mick Jagger. Il filmato contiene poi una lunga intervista a Lorenzo Riva, dove il couturier racconta come divenne direttore artistico della storica Maison di avenue George V.



Lorenzo Riva verrà celebrato dal Museo Balenciaga, un vero e proprio tempio della moda, con l’esposizione di alcuni degli abiti che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Il 29 marzo, ospite d’onore Lorenzo Riva, la mostra verrà inaugurata alla presenza del Bingen Zupiria, Ministro della cultura del Governo basco, Miren Vives Almandoz, direttrice generale del Museo Balenciaga, Marina Pizziolo e Romano Ravasio oltre ai membri del consiglio della Fondazione Balenciaga.

La mostra è organizzata dal Museo Balenciaga e dall’Archivio Storico dei Paesi Baschi, in collaborazione con Artconsulting.net. Lorenzo Riva nel 2004 ha sfilato al Teatro comunale di Shangai davanti a tutte le autorità cinesi, durante il Gran Premio automobilistico; dopo aver presentato le sue creazioni in Brasile, Argentina, Indonesia, Emirati Arabi e Giappone, é stato ospite del Festival Italiano a Caracas con un'imponente sfilata. Ha sfilato a Santo Domingo e a ha presentato le sue collezioni a Mosca al "Moscow Fashion Expo". E' stato premiato a Capri con il "Capri Hollywood Award" per il suo contributo al cinema: il premio gli é stato consegnato da Caterina Murino, interprete di "Agente 007-Casinò Royale".