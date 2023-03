Piero Ricca torna su Francesca Pascale: "A cosa punta"

22 marzo 2023 a

Volano stracci tra David Parenzo e Piero Ricca. Accade ai microfoni de La Zanzara, il programma in onda su Radio24. Qui l'ospite è tornato sul botta e risposta avuto lo scorso sabato con Francesca Pascale, durante la manifestazione delle famiglie arcobaleno a Milano. "Straccione", "Buffone", "Imbecille", lo riempie di insulti il conduttore mentre Ricca replica: "Solo uno con la mentalità da schiavo come te scambia una critica per insulto. La signora Pascale ha frequentato in passato ambienti intrisi di maschilismo, da Telecafone ad Arcore. Una donna che ha quel profilo biografico, secondo me e non certo secondo voi non ha la titolarità morale per proporsi alla piazza progressista ‘arcobaleno’ come paladina dei diritti delle donne, degli omosessuali, delle minoranze. Non può titolarsi paladina di nessun valore positivo, perché viene da valori che contraddicono quegli ideali che sbandiera adesso. Coi soldi di 'papi' (Silvio Berlusconi, ndr) adesso fa la paladina delle donne e dei diritti. Non funziona così".

E ancora: "Secondo me, è una ignobile opportunista e una falsa paladina. E dico tutto questo nell’esercizio della mia libertà di pensiero, qual è il problema? La signora Pascale, che gode ancora dei soldi di 'papi'". Il dibattito prosegue con Ricca che ricorda il passato dell'ex compagna del Cavaliere, oggi legata a Paola Turci.

"Io non me la prendo tanto con lei, perché fa il suo ed è ipocrita che vuol fare la paladina. Me la prendo con quella piazza di progressisti che non l’hanno allontanata, perché la sua storia contraddice i loro valori. Questi progressisti benpensanti hanno fatto male. Punta a candidarsi nel Pd". Infine la frecciata a Parenzo: "Dimmi in faccia queste cose. Sei un codardo, perché quando ci vediamo per strada invece scodinzoli. Fai il lecchino quando vedi un mezzo potente, il tuo è un lecchinaggio totale".