Giletti, faccia a faccia con lui dopo le critiche: scintille in vista?

Una vera e propria sorpresa. In studio a Non è l'Arena ecco che c'è anche Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 è ospite del collega Massimo Giletti dopo che le sue critiche alla trasmissione di La7 avevano fatto parecchio parlare. Mentana è protagonista di un faccia a faccia con il conduttore. Nell'intervista il giornalista dice la sua sui temi che stanno accendendo il Paese.

Oltre a Mentana, tra gli ospiti ci Sandra Amurri, Luca Telese, il magistrato Massimo Russo, Ismaele Lavardera, Giacomo Di Girolamo (Tp24), Alfonso Sabella, Elvira Terranova, Simone Pillon e Veronica Ursida. Continuano infatti le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere sul territorio dell'ultimo capo di Cosa nostra. Riflettori puntati su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss mentre si nascondeva dalla giustizia. Il caso, sollevato da Non è l'Arena, è ora sul tavolo del Ministero dell'Istruzione. Occhi puntati anche sul passato di Messina Denaro con l'approfondimento sulla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni per ordine del boss e poi disciolto nell'acido; proprio in questi giorni Messina Denaro ha fornito agli inquirenti la sua versione.

Solo qualche mese fa, Mentana ha pubblicato uno scatto che lasciava ben poco spazio a dubbi. Nell'immagine si vedevano alcuni cinghiali fuori dagli studi di La7. Poi il commento: "Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci…". Il riferimento, con ogni probabilità, era a Giletti. Il motivo? La scelta di invitare alcuni esponenti russi vicini a Putin.