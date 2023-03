Mario Draghi, "abiti e oggetti usati": il blitz che stupisce

29 marzo 2023 a

L'ex premier Mario Draghi, che ha lasciato Palazzo Chigi ormai da qualche mese, sarebbe stato avvistato in un luogo piuttosto insolito. In particolare, stando a quanto si apprende, l'ex numero uno della Banca centrale europea avrebbe donato scarpe e vestiti usati alla Città Ecosolidale di Sant’Egidio, situata nel quartiere Porto Fluviale di Roma. Lo riporta l’agenzia Adnkronos. Un "benefattore" d’eccezione, insomma, il cui gesto di solidarietà - avvenuto questa mattina - non sarebbe affatto passato inosservato ai tanti che erano a lavoro o di passaggio.

L’ex presidente del Consiglio e numero uno della Bce sarebbe arrivato con la scorta e poi, dopo essere sceso dall’auto, sarebbe andato a consegnare di persona abiti e altri oggetti dismessi. La Città ecosolidale di Roma, come si legge sul sito dell’associazione, è infatti "un grande centro gestito dalla Comunità dove generi e oggetti di ogni tipo (dall’abito al mobile, alle coperte, ai vecchi dischi) trovano un nuovo valore nella solidarietà. Ciò che può essere distribuito ai poveri vicini o lontani viene stoccato e poi consegnato. Ciò che può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto e il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo".