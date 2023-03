Meloni, "fa tanto Corea del Nord, ridicola": chi la insulta in tv

30 marzo 2023 a

a

a

Giorgia Meloni applaudita a Piazza del Popolo? Apriti cielo. Goffredo Buccini, in studio a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 30 marzo, arriva a dire che "probabilmente il premier non ne era consapevole ma è un tic tipico di ogni leader". E ancora, su La7, "la scena del bagno dei bambini è una cosa che fa tanto Cina e Corea del Nord. Come fanno a non rendersi conto che è ridicola? Io non lo capisco".

"Siamo tornati indietro": veleno del "compagno" Casini contro Meloni | Video

Ma Laura Tecce non ci sta e ricorda che anche a lei, quando era piccola, capitò. "Quando venne Spadolini, mia mamma mi mandò avanti e io lo abbracciai". Insomma, nulla di nuovo. Eppure il giornalista non si convince. Myrta Merlino chiama addirittura Ignazio La Russa. L'esponente e co-fondatore di Fratelli d'Italia dà la sua versione dei fatti: "Quel giorno eravamo sulla terrazza Pincio, lei aveva un appuntamento, la sua assistente continuava a dire 'dobbiamo andare', ma il comandante dell'Aeronautica ha detto: 'ma perché non facciamo un salto giù?'. E lei: 'non posso, ho degli impegni'. E l'hanno convinta. Ma c'è davvero bisogno di portare una prova provata? Repubblica non ha perso l'occasione di fare una cantonata".

"Stai cercando degli schiavi!". Centinaio si scatena contro Boccia: rissa in tv | Video

E come il quotidiano anche Buccini. Per lui "i bambini siano stati messi lì dagli istituti". Nulla di vero dunque, tutto costruito ad hoc in occasione della presenza del presidente del Consiglio alla cerimonia dei 100 anni dell'Aeronautica Militare.