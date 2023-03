Montezemolo gela Formigli: "Meloni? Primo governo eletto dagli italiani"

31 marzo 2023 a

a

a

"Che giudizio ne dà del governo Meloni?". Corrado Formigli si rivolge così a Luca Cordero di Montezemolo, ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 30 marzo su La7. "Io - non attende a replicare - dico innanzitutto una cosa. Per la prima volta abbiamo un governo che ha una forte maggioranza in Parlamento, un governo eletto dagli italiani. Insomma, un governo assolutamente politico".

"Blindiamo l'Afghanistan?": Boldrini fuori controllo contro Meloni, ma... che gaffe!

Poi l'imprenditore ammette di non conoscere il premier Giorgia Meloni, "però devo dire che la prima fase come presidenza del Consiglio, ho apprezzato sia la linea istituzionale che quella internazionale. All'inizio non mi piaceva il suo atteggiamento, ma è ancora presto". Il tempo comunque stringe. Per Montezemolo "ora è arrivato il momento in cui un governo con queste caratteristiche deve decidere". Anche se non sarà semplice. "Adesso - prosegue - devo affrontare l'impopolarità e concentrarsi sulle priorità".

"Da Istituto Luce". Formigli, ossessione-Meloni: per cosa la insulta

A quel punto il conduttore rincara la dose: "Si dice 'almeno la Meloni ha il polso del Paese, Draghi invece era un ex banchiere, un uomo distaccato dal popolo e dalla realtà'. Lei questo racconto lo considera veritiero?". "Non del tutto - controbatte Montezemolo -. Io sono ottimista, vedo un'Italia divisa in due: una dell'impresa, che lavora, l'altra quella della politica, del palazzo. Il divario aumenta sempre più". Per questo "il governo deve passare dalle annunciazioni ai fatti". E infine, sulla grana sul tavolo del governo, l'imprenditore è molto più schietto: "L'immigrazione? Una straordinaria opportunità, ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare".