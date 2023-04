Giorgia Meloni, "giù i pantaloni". E Mattarella... La vergogna del Fatto

01 aprile 2023 a

"Quirinale: lungo e cordiale confronto tra Meloni e Mattarella". Così è titolata la vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano dove il presidente della Repubblica è ritratto mentre sculaccia Giorgia Meloni che è sopra le sue gambe con i pantaloni abbassati e il sedere nudo e rosso: "Ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf, ciaf".

Una vignetta che rappresenta bene la linea del giornale diretto da Marco Travaglio che titola a tutta pagina: "Mattarella a Meloni: ora la pacchia è finita". E ancora: "A rapporto, il presidente dice basta allo scaricabarile", "ben due ore di colloquio al Quirinale su Pnrr, condoni e altre grane di governo: 'Tratti, non accusi i predecessori'. E lei non va più in Friuli".

Giorgia Meloni va da Mattarella, salta il comizio in Friuli: cos'è accaduto al Colle

Ieri infatti il presidente del Consiglio è salita al Colle per un pranzo con Mattarella che alla fine si è protratto più del previsto, costringendola a rinunciare alla trasferta a Udine per il comizio di chiusura della campagna elettorale del governatore uscente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Intervenendo in collegamento Meloni ha quindi spiegato di essere "mortificata" per il forfait. "Non sono riuscita a prendere l’ultimo volo utile per arrivare", ha confessato. Dopo il pranzo con Mattarella non c’erano più i tempi tecnici per il trasferimento, anche perché il ’menù’ del Colle è stato ricco: sul tavolo Pnrr, politica internazionale, emergenza migranti, codice appalti. Insomma un check generale su tutta l’attività di governo. Un pranzo che a differenza di quanto scritto sul Fatto è stato "molto positivo e costruttivo", all’insegna della "piena cooperazione". Linea confermata da fonti del Quirinale, secondo cui c’è stata "una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione".