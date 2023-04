Concita De Gregorio punge il governo: "Armi di distrazione"

01 aprile 2023 a

Concita De Gregorio lancia una chiara frecciata al governo. Accade a In Onda, nella puntata di sabato 1 aprile. Qui su La7 la conduttrice anticipa gli argomenti che hanno tenuto banco durante la settimana. Tra questi la polemica sulla farina di grilli, ma anche le parole di Ignazio La Russa. Ed è qui che la giornalista si è lasciata andare a un commento, definendo i temi "armi di distrazione del giorno". Insomma, un modo come un altro per dire che l'esecutivo solleverebbe bufere per nascondere altre difficoltà.

Non è la prima volta che la conduttrice si scaglia contro l'esecutivo e i suoi esponenti. Alla vittoria di Elly Schlein a leader del Pd, la De Gregorio ha scritto: "Improvvisamente, in una notte, la ‘donna nuova’ Giorgia Meloni torna a essere quello che è, l'ultima erede di un partito del Novecento, una storia antica".

A detta della conduttrice la numero uno di FdI ha idee ben più retrograde: "Invecchia, Meloni, al cospetto di una donna ancora nei suoi trent'anni che non origina dal comunismo come lei dal fascismo. Una giovane di questo tempo: non figlia politica di, non madre, fino all'altro giorno non iscritta al partito che guida, non eterosessuale, niente di tutto quel che rassicura i conservatori e molto di quel che manca a chi vorrebbe cambiare la rotta della storia, invece".