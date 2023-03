Monti e De Gregorio, sfregio a Berlusconi: "Tristezza", "Cordone sanitario"

27 marzo 2023 a

a

a

A volte ritornano. In questo caso a ritornare è Mario Monti, l'ex premier, il Loden, mister tasse, l'uomo che prese il posto di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi nell'ormai lontano 2011. E Monti era ospite in collegamento a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di domenica 26 marzo.

Si parla di Forza Italia, delle vicende interne con la sostituzione dei capigruppo. Ed ecco che Monti, rivolgendosi e parlando di Berlusconi, afferma: "Le nostre posizioni non sempre sono coincise al 100 per cento, tante volte sì ma tante altre volte no. Però io ho un grande rispetto per il presidente Berlusconi è per quello che ha fatto, e mi dà molta tristezza vedere questo tipo di Dynasty in fase calante", afferma velenoso.

"E allora la baby sitter? Ma cosa dice?": Senaldi smentisce la Appendino, caos in diretta

Parole che scatenano i conduttori, con Concita in particolare che chiede a Monti di approfondire la sua presa di posizione: "Mi piacerebbe davvero che a decidere fosse ancora lui", afferma. E ancora, Concita: "Dubita che sia lui a decidere. È convinto che ci sia un cordone sanitario attorno" a Berlusconi?", chiede. Già, usa proprio le parole "cordone sanitario". E Monti a quel punto svia: "Diciamo che mi rattrista", chiosa il Loden. Ma ormai, il veleno è stato copiosamente distribuito.