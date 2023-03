In Onda, Mario Monti: "Le mie informazioni riservate", Italia in guerra?

26 marzo 2023 a

a

a

Si parla di guerra a In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, Dario Fabbri: "Minacce alla Nato e annuncio sulle armi nucleari tattiche in Bielorussia? Fa parte della propaganda di Putin", esordisce l'analista geopolitico dicendosi convinto che questo annuncio "serve a spostare l'asse", ossia il terreno dello scontro "verso Nord-Est". Lo scopo? "Alleggerire la pressione".

"Gli scafisti non sono un problema". Sparata-Aprile: in studio è caos

A incalzare ci pensa la conduttrice, questa volta però rivolgendosi a Mario Monti. "Da ex presidente del Consiglio, lei sa se in Italia ci sono delle basi Nato. Insomma, è come dice Putin che in Europa ci sono delle basi Nato?". "Le mie informazioni riservate - replica - risalgono a 10 anni fa. In Italia ci sono basi nucleari della Nato, lo confermo".

"Landini? Meloni non ha titubato un istante". Rampelli, rivelazione bomba in tv

Lo stesso presidente russo, annunciando le armi nucleari tattiche in Bielorrussia, ha detto che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite le armi nucleari in dotazione a Mosca, ma che "le metteremo lì per addestrare i militari" bielorussi, "come hanno fatto gli Stati Uniti in Europa". E ancora: "Dieci aerei sono pronti a utilizzare questo tipo di arma", ha continuato, e "dal 3 aprile inizieremo ad addestrare gli equipaggi".