In Onda, Senaldi ammutolisce la Menafra: "Ma cosa dice?"

01 aprile 2023 a

Volano stracci a In Onda. Nella puntata di sabato 1 aprile su La7, Pietro Senaldi e Sara Menafra non se le mandano a dire. Il motivo? La polemica su Ignazio La Russa e sui fatti di via Rasella. "Non credo che quei dodici siano stati grandi eroi nazionali, la loro azione non ha avuto effetti sulla guerra. Semmai sulle loro carriere".

Per il condirettore di Libero l'attentato "è stato un sacrificio barbaro che si poteva evitare. Hanno fatto gli eroi con le vite degli altri. È stato un attentato, lo dice la storia". Ecco allora che la collega, anche lei ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, interviene: "Le azioni partigiane sono tutte così". E poi, rivolgendosi a Senaldi che cerca di riprendere la parola, tuona infastidita: "Adesso parlo io". "Agli ordini", replica Senaldi.

"Non c'era nessun annuncio di rappresaglia, se vogliamo dire che le azioni dei partigiani hanno scatenato i nazisti... Allora la resistenza va cancellata - prosegue la Menafra -. Gli americani hanno molto spinto affinché i partigiani accendessero la città di Roma. Dopo via Rasella i bombardamenti si sono fermati". Una frase contestata da Senaldi che conclude: "Ma cosa dice? Qual è il nesso?".