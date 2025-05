Dominique Mamberti, chi è l'uomo che ha annunciato Leone XIV

Ad aver annunciato il nome del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, vicario di Cristo col nome di Leone XIV, è stato Dominique Mamberti. È la seconda volta consecutiva che a pronunciare il nuovo eletto è un francese nel ruolo di protodiacono. Nel 2013 a dare il tanto atteso "Habemus Papam" seguito dal nome di Francesco fu il cardinale Jean-Louis Tauran. Tauran, affetto dal Parkinson, affrontò con voce incerta ma intensa il momento dell'annuncio. Il suo "Georgium Marium... qui sibi nomen imposuit Franciscum" è entrato nella storia: Jorge Maria Bergoglio è stato il primo Papa con questo nome e il primo gesuita sul trono di Pietro. Ma chi è il cardinale Mamberti? Nato in Marocco nel 1952, ma originario della Corsica, il suo nome è molto noto all'interno delle mura vaticane. Da piccoli si trasferì prima a Vico, nell'isola, e poi a Belfort, in Francia, con famiglia al seguito: suo padre lavorava a Marrakesh come funzionario della difesa francese nel Paese africano.

Da giovane ha frequentato l'Università di Strasburgo e si è iscritto a giurisprudenza, per poi proseguire i suoi studi all'università di Parigi II, dove ha conseguito i diplomi di studi superiori di diritto pubblico e scienze politiche. Mamberti però decise di seguire la vocazione spirituale, che lo portò a entrare in seminario. Mandato dal proprio vescovo, ha seguito i corsi della Pontificia Università Gregoriana, dove si è laureato in diritto canonico. Nel frattempo ha studiato alla Pontificia accademia Ecclesiastica e, durante il soggiorno romano, ha imparato l'italiano, l'inglese e lo spagnolo.