Leone XIV, perché Prevost ha scelto questo nome (e la profezia)

Papa Leone XIV ha un nome molto importante. Il cardinale Prevost ha infatti scelto l'appellativo che è appartenuto a ben tredici pontefici prima di lui nella storia della Chiesa. Leone, come nome papale, è stato scelto da tredici Papi della Chiesa cattolica, e "Leone" (dal latino "Leo") significa "fierezza, coraggio, nobiltà". La scelta di questo nome potrebbe essere legata a una devozione al felino, simbolo di queste qualità, oppure ad altri fattori, come l'omaggio a un predecessore o una semplice preferenza personale. Prima di Prevost, bisogna ricordare l'ultimo predecessore ad avere questo nome: Papa Leone XIII (in latino: Leo PP. XIII, nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci; Carpineto Romano, 2 marzo 1810 – Roma, 20 luglio 1903) è stato il 256º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 20 febbraio 1878 fino alla morte. Leone I, detto anche Leone Magno (Toscana, 390 circa – Roma, 10 novembre 461), il primo a portare questo nome, invece è stato il 45º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica.

È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. Il suo pontificato durò dal 29 settembre 440 fino alla sua morte. E occhio a questa coincidenza. Il pontificato di Leone, come quello di Gregorio I, fu il più significativo e importante dell'antichità cristiana.

In un periodo in cui la Chiesa stava sperimentando grandi ostacoli al suo progresso in conseguenza della rapida disintegrazione dell'Impero romano d'Occidente, mentre l'Oriente era profondamente agitato da controversie dogmatiche, questo papa guidò il destino della Chiesa romana. E anche Papa Prevost, Leone XIV dovrà guidare la chiesa in un periodo davvero difficile.