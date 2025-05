La sua prima preghiera: l'era di Leone XIV

Nel suo primo discorso da Pontefice, il nuovo Papa Leone XIV ha citato più volte la parola "pace". " La pace sia con tutti voi ", sono le prime parole dell’americano Robert Francis Prevost davanti alla folla riunita in Piazza San Pietro. Ha esortato a una " pace disarmata e disarmante " e la prima preghiera è stata "per la pace del mondo". E ancora: "Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, i popoli, la Terra". Il nuovo Pontefice ha poi ringraziato Francesco e si è rivolto ai fedeli: "Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace".

Il Papa è apparso molto emozionato, fragile ma deciso nell'assumere il ruolo di successore di Pietro. Il nome scelto per il Pontificato esprime voglia di incidere nel suo Magistero. "Leone" (dal latino "Leo") significa "fierezza, coraggio, nobiltà". Il nuovo Pontefice si è ispirato, nella scelta del nome, a Leone XIII, al secolo Gioacchino Pecci, che è stato 256esimo Papa a partire dal febbraio 1878 fino alla morte, avvenuta il 20 luglio del 1903.

Leone XIII è stato un Papa dalla forte connotazione sociopolitica tanto che viene infatti ricordato come il Papa delle encicliche: ne scrisse ben 86, con lo scopo di superare l’isolamento nel quale la Santa Sede si era ritrovata dopo la perdita del potere temporale con l’Unità d’Italia. La più famosa è stata la ’Rerum Novarum’. Con questa si realizzò una svolta nella Chiesa cattolica, ormai pronta ad affrontare le sfide della modernità come guida spirituale internazionale. In questo senso correttamente gli fu attribuito il nome di ’Papa dei lavoratori' e di ’Papa sociale': infatti scrisse la prima enciclica esplicitamente sociale nella storia della Chiesa cattolica e formulò quindi i fondamenti della moderna dottrina sociale della Chiesa. Il Pontificato di Leone XIII è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa dal momento che è durato ben 25 anni 5 mesi e 5 giorni di pontificato. Altra particolarità è che Leone XIII è stato il primo Papa della storia a comparire in video. Nel primo caso, dinnanzi alla cinepresa di William K.L. Dickson, impartì la prima benedizione "mediatica" nella storia della Santa Sede; nel secondo, pochi mesi prima di morire, il 5 febbraio 1903, la sua voce venne incisa su un cilindro fonografico (Bettini Phonogramme-B mx 1-D) mentre declamava l’Ave Maria in latino e la formula di benedizione apostolica.

E Papa Prevost nel corso della sua prima benedizione ha pronunciato per otto volte la parola "pace". Non è un caso. Su questo punto il Pontefice baserà la sua azione. In un mondo pieno di sfide e di tante teste da mettere d'accordo. Il futuro del mondo passa anche da questo 8 maggio 2025, un nuovo Papa si affaccia sulla scena delle fede ma anche sui nuovi equilibri mondiali che sono in una fase profonda di assestamento.