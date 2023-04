Lapo Elkann, messaggio sconcertante: "Dormo poco. Se potete..."

02 aprile 2023 a

Lapo Elkann, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "Provato 'Urus' della Lamborghini e 'purosangue' della Ferrari. L’urus sembra una Dacia. È una macchina da coatto. L’altra è un gioiello". Dopo questa osservazione chiede quindi a chi lo segue sui social un rimedio contro l'insonnia: "Dormo poco, purtroppo. Se avete consigli o uno di voi che è mio follower conosce un ottimo medico per il sonno vi sarei molto grato".

Inutile dire che il post ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti con tanti consigli e qualche battuta ironica. "Ciao Lapo, dovresti provare con la melatonina, è davvero efficace. Ho sofferto d'insonnia per mesi e credo di aver finalmente risolto. Spero di esserti stato d'aiuto. Un abbraccio", scrive uno. "Dormo poco anche io al massimo se dici ci scambiamo i numeri e ci facciamo delle belle chiacchierate", aggiunge un altro. E ancora: "Al Sant'Orsola di Bologna c'è un ambulatorio dedicato alla medicina del sonno, pare siano molto bravi", è il consiglio di un follower. C'è anche chi lo invita a prendere "Magnesio Supremo Notte Relax, una bomba. Nel giro di pochi giorni sono passato da dormire poco e male, a fare sonni profondi". E chi ironizza: "La Maria Lapo, la Maria (marijuana) is the only way". "Non credo", risponde lui...