Corona, "Pasqua? Vivo quello che mi resta". Cala il gelo

05 aprile 2023 a

a

a

Come festeggerà Mauro Corona la Pasqua, tra pochi giorni? La domanda da non fare. Lo scopre a sue spese anche Bianca Berlinguer, che a Cartabianca su Rai 3 ospita come da tradizione il burbero scrittore, montanaro ed "eremita" per la sua consueta copertina.

"Italiani razzisti? Non solo": Mauro Corona peggio della Egonu, l'insulto alla Nazione





Spaziando dall'attualità politica alla cronaca, passando per riflessioni esistenziali sul senso ultimo della vita, Corona parla anche di Donald Trump, il caso del giorno. L'ex presidente americano è formalmente finito in stato di arresto in tribunale a Manhattan con l'accusa, tra i 34 capi di imputazione a suo carico, di aver pagato l'attrice a luci rosse Stormy Daniels per tacere sulla loro relazione extraconiugale e non compromettere la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, poi vinte contro la democratica e favoritissima Hillary Clinton. Secondo molti commentatori, una vicenda giudiziaria con grande enfasi mediatica e scandalistica ma con sostanza legale relativamente debole. E lo pensa anche Corona, vedendoci un clamoroso volano elettorale visto che il tycoon ha tutta l'intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca anche nel 2024, dopo 5 anni di "pausa": "Credo proprio che Trump l’anno prossimo verrà rieletto e sarà vendicativo con chi lo sta accusando. Fare le vittime in America paga…".

"Più giù?": Mauro Corona, proposta "indecente" alla Berlinguer

Dopo la profezia, Corona parla delle feste imminenti: "Programmi per Pasqua? Io faccio programmi ogni mattina quando mi sveglio e vivo quello che mi resta". Così, glaciale. D'altronde, lo scrittore non ha mai dato prova di un grande ottimismo. E l'amarezza pervade anche un'altra riflessione: "La storia di Dora, ricoverata in una RSA contro la sua volontà? Il rispetto verso gli anziani non c’è più. Le persone devono stare nella loro casa con le loro cose, le loro memorie, la loro vita che li circonda. A volte c'è un'effrazione dell'anima".