Cartabianca, Corona: "Se mi avesse adottato una coppia gay..."

"Se mi avesse adottato una coppia gay, forse avrei sofferto meno nella vita": lo ha detto Mauro Corona a Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer il martedì sera su Rai 3. Lo scrittore ha parlato di un tema molto discusso nell'ultimo periodo, un tema che sembra dividere in modo netto la maggioranza dall'opposizione, quello delle famiglie omogenitoriali e della maternità surrogata.

Parlando di questo argomento, Corona ha criticato la posizione del governo sul riconoscimento dei figli di persone dello stesso sesso: "La trovo sciocca, mi sembra figlia di retaggi del passato. Un buon politico deve adeguarsi ai tempi… alcuni sembrano rimasti aggrappati ai dettami di tanti anni fa".

Sul tema si è espresso anche Maurizio Gasparri, pure lui ospite del talk di Rai 3. Il senatore azzurro, parlando dell'utero in affitto in particolare, ha detto: "Non è una pratica bella e umana pagare persone per mettere al mondo figli che poi vengono venduti. La compravendita dei bambini e la vendita del corpo delle donne sono questioni su cui tutti dovrebbero insorgere". In disaccordo Andrea Scanzi, secondo cui invece "la maggioranza usa il vessillo della maternità surrogata e penalizza i bambini. Non voglio che il governo mi dica quale sia la famiglia giusta e quale quella sbagliata".