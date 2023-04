Mauro Corona: "La vendetta di Trump", cosa succederà

05 aprile 2023 a

a

a

"Credo proprio che Donald Trump l’anno prossimo verrà rieletto e sarà vendicativo con chi lo sta accusando. Fare le vittime in America paga…". E' la profezia cupissima di Mauro Corona, che lascia interdetta anche Bianca Berlinguer. Lo scrittore montanaro interviene nella consueta copertina di Cartabianca, su Rai 3, e affronta il tema del giorno: l'ex presidente americano è stato formalmente messo in stato d'arresto in tribunale a Manhattan con l'accusa, tra i 34 capi di imputazione, di aver pagato illecitamente Stormy Daniels, attrice a luci rosse, e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, per non rivelare la relazione extraconiugale che il tycoon aveva con loro compromettendo così le elezioni per le presidenziali del 2016 poi vinte.

Trump in aula, accusa di "cospirazione". "Ecco la sua faccia", fan in delirio | Video





Trump ha intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024, anche sul suo conto oltre al caso Stormy Daniels pesano le "bombe a orologeria" giudiziarie del caso Georgia e di Capitol Hill. The Donald, però, è convinto che l'assalto legale ai suoi danni possa trasformarsi in un clamoroso spot elettorale nei prossimi mesi. Anche per questo avrebbe voluto chiedere in aula che gli fosse scattata la classica foto segnaletica per chi finisce in manette (virtuali, nel suo caso), sognando di vederla stampata su magliette e cartelloni pubblicitari extra-large.

Trump rovinato dall'ex maestra Karen? Cosa spunta in tribunale: roba piccante | Guarda





Pochi minuti prima di Coronai, era stata la professoressa Nadia Urbinati, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, a sostenere la stessa tesi:

"Hanno fatto resuscitare Trump, in una settimana ha raccolto 7 milioni di dollari in mini-contributi. E' dentro la campagna elettorale, in pole position, anche se quella di Manhattan non è la sua grana maggiore. In Georgia si sta aprendo un faldone grosso, con l'accusa di aver cercato di cambiare i risultati delle presidenziali 2020".