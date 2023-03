Mauro Corona: "Più giù?", proposta "indecente" alla Berlinguer

21 marzo 2023 a

Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno dato vita a un simpatico siparietto nel corso dell’anteprima di Cartabianca, su Rai3. Dopo i saluti di rito, la padrona di casa si è voluta togliere una curiosità, che le è stata fatta notare negli scorsi giorni da diversi telespettatori. “Ma ce li ha quei buchetti sulla maglia che aveva l’altra volta? Non ce li ha? Uno è per mettere il microfono, ma l’altra volta ne aveva più di uno”, ha dichiarato la Berlinguer.

“Ho cambiato maglietta”, ha risposto semplicemente lo scrittore montanaro. “No perché ogni tanto - ha ribattuto la conduttrice - mi scrivono: ‘perché ha quei buchi nella maglietta?’. Avevo detto che glielo avrei chiesto”. “Come mai quei buchi? Non lo so, vuole vedere più in giù?”, ha ironizzato Corona, che ha strappato un sorriso alla Berlinguer. “No grazie - è stata la replica - più in giù non mi interessa vedere. Non mi faccia dire cose che non voglio dire, meglio stare zitti che qua non si sa mai”.

Un chiaro riferimento a quanto accaduto a Lucia Annunziata, messa sotto “processo” per essersi fatta scappare un “ca***” durante una discussione in diretta su Rai3. “Appena si dice una parola fuori luogo - ha sottolineato la Berlinguer - comincia subito la contestazione. Se uno sbaglia e dice una cosa che gli può uscire durante una trasmissione televisiva, vabbè pazienza, non è che sarà un reato così grave, soprattutto se poi chiede subito scusa”.