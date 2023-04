Berlusconi, il fratello Paolo esce dall'ospedale: "Il suo umore..."

05 aprile 2023 a

Anche Paolo Berlusconi ha fatto visita al fratello Silvio. Il leader di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Il Cavaliere avrebbe accusato sintomi riconducibili a una polmonite. Al momento è "stazionario ma vigile". "È stabile - conferma il fratello - è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono".

Gli unici che hanno accesso al reparto dove l'ex premier è ricoverato sono infatti i familiari. Tra questi tutti i figli, il fratello Paolo e la moglie Marta Fascina. Dei figli è stata avvistata solo Marina, uscita dall'ospedale con la sua auto. Mentre tra gli azzurri non è mancata Licia Ronzulli.

Intanto Alberto Zangrillo, suo medico curante, non ha diffuso l'ultimo bollettino. Il Cav dovrà rimanere ancora qualche giorno in ospedale. Il motivo sarebbe lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post Covid. Un problema che portato avanti causa l'affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni. Solo una settimana fa l'ex premier era stato dimesso dal San Raffaele dopo alcune visite di controllo legate a un episodio di aritmia. Intanto . fonti ospedaliere smentiscono quanto emerso in precedenza, ovvero che Berlusconi sia arrivato al San Raffaele con un affanno respiratorio.