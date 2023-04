PiazzaPulita, Formigli: "Fare i conti col fascismo", come 'usa' Berlusconi ricoverato

06 aprile 2023 a

Anche Corrado Formigli non può che aprire la sua puntata di PiazzaPulita di oggi, giovedì 6 aprile, su Silvio Berlusconi, sul ricovero in terapia intensiva, sulla battaglia contro la leucemia e le complicazioni polmonari. Il tema, insomma, tiene banco anche nella trasmissione di La7 più schierata contro il governo che ci sia.

"Abbiamo saputo che da tempo soffre di una forma cronica di leucemia. Al di là della sua battaglia personale, si aprono scenari politici", esordisce Formigli nel suo monologo iniziale, andando già oltre, insomma, profetizzando rivolgimenti politici mentre il Cav si trova ancora in terapia intensiva.

Dunque, il conduttore riprende: "Nel bene e nel male Berlusconi ha segnato la politica italiana, la tv, la società. Sul fronte politico questa malattia segna comunque un distacco forte, forse definitivo, dopo la cesura dello scorso settembre con il trionfo di Giorgia Meloni. E il passaggio da Berlusconi a Meloni segna il passaggio verso una destra più radicale, sovranista, più reticente a fare i conti col passato, col fascismo", afferma Formigli, tornando a paventare il rischio-fascismo, fine per il quale non esita a sfruttare la malattia del leader di Forza Italia.

Quindi, Formigli annuncia un'ampia pagina su Ignazio La Russa, il presidente del Senato sotto accusa per le parole su Via Rasella a Terraverso, il podcast di Libero. Poi, ecco che annuncia il primo ospite: Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica. "Sei uno dei più fieri avversari di Berlusconi, lo hai combattuto per vent'anni, per questo oggi abbiamo pensato a te", ammette candidamente Corrado Formigli. Insomma, il processo a Berlusconi e alla destra tutto, inesorabilmente, continua. Ci pensa il solito Formigli...