PiazzaPulita, Formigli sbotta sui migranti: "Non me ne frega niente! Io sono l'Italia!

Aria surriscaldata ieri sera a Piazza Pulita (La7) dove Corrado Formigli ha dedicato ampio spazio della puntata al tema della gestione dei migranti. In collegamento da casa Francesco Specchia ha fatto notare al conduttore e ai suoi ospiti (Laura Boldrini, Cristian Raimo e Italo Bocchino) che Malta ha accolto solo un migrante a fronte degli oltre ventimila salvati dall'Italia. Tanto è bastato per veder accendersi Formigli.

"Non me ne frega niente di Malta", ha sbottato il conduttore. "Io mi vergognerei di essere Malta! Io sono l'Italia", dice a Specchia. "Abbi pazienza, ma a me che me ne frega?". "Noi andiamo sui cacciabombardieri a fare i coretti, andiamo a gonfiare il petto dicendo che siamo il settimo Paese al mondo", continua Formigli per chiedere: "Ma ti pare che il settimo Paese del mondo fa quelle scene a Lampedusa e tiene la gente in quella maniera?". "Io mi vergogno di essere italiano", ribadisce Formigli che conclude: "Puoi anche espellerli, ma prima li fai entrare e vedi se hanno il diritto di asilo. Puoi anche espellerli se sei capace, cosa che nessuno è riuscito a fare".