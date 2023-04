Stasera Italia, Caprarica smonta Renzi: "La sua è una fuga"

07 aprile 2023 a

Qualche dubbio su Matteo Renzi come nuovo direttore de Il Riformista è stato espresso da Antonio Caprarica nello studio di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Il giornalista ed ex corrispondente Rai da Londra ha detto la sua sul recente incarico assegnato al leader di Italia Viva: "Su Renzi c'è grande incertezza a livello politico, io vedo in questa accettazione dell'incarico di direttore del Riformista...". "Una fuga?", lo ha incalzato la conduttrice. E lui ha risposto in maniera affermativa: "Un pochino sì. È un Renzi che ha detto: il leader del Terzo Polo è Carlo Calenda, anche se lui naturalmente scommette che non andrà da nessuna parte perché altrimenti non gli avrebbe lasciato la leadership, questo è poco ma è sicuro; Meloni governa altri quattro anni... Dobbiamo attraversare il deserto, come lo attraversiamo? Mosè con gli ebrei e lui col Riformista, è tutto lì".

Presentandosi ai lettori del quotidiano, invece, Renzi ha dichiarato: "Non lascio ma raddoppio. Continuerò a fare il parlamentare, continuerò a fare opposizione e inizierò a fare questa operazione di verità con il Riformista. Non ci sarà posizione politica legata a vicende del Terzo Polo". Poi ha aggiunto che l'obiettivo è quello di parlare a quell’area che va "dai moderati ai liberali che non si riconoscono certo nella 'sinistra radicale' di Elly Schlein. Lo spazio politico per il Terzo polo sono convinto che ci sia e sia ampio, penso che lo spazio del Riformista debba andare oltre il Terzo polo".