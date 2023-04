Elly Schlein, Tricarico un fiume in piena: "Imperdonabile ignoranza"

09 aprile 2023 a

Leonardo Tricarico quando si nomina Elly Schlein non ci va per il sottile. Il generale non può infatti nascondere un certo disappunto. "Bisogna ammetterlo, in passato era già successo che sicurezza e difesa non venissero ritenute degne di attenzione, ma la segretaria del Pd Elly Schlein, rispetto agli altri, ha un'aggravante non da poco: una guerra alle porte di casa dalle prospettive imprevedibili oltre a numerosi altri problemi certamente più preoccupanti. In barba alla discontinuità in cui molti speravano".

L'ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa sottolinea all'Adnkronos che "stiamo parlando di ventuno fedeli di Segreteria, chiamati a collaborare nelle materie più disparate, con qualche sovrapposizione e quindi ridondanza di attenzione, una sorta di nuovo governo ombra in cui Difesa e Sicurezza non hanno rango, non hanno legittimità ed ascolto, sono semplicemente e completamente ignorati".

Finita qui? Niente affatto. Tricarico è un fiume in piena: "Schlein, a mio parere, non pare persona attrezzata in materia, tanto da non delegare ad alcuno le questioni in cui sarà chiamata a dare un contributo, auspicabilmente costruttivo, alle attività di governo, a iniziare, come accennato, da una messa a punto della posizione italiana rispetto alla guerra russo ucraina. Ed alle conseguenze della guerra, come l'aumento delle spese militari, la inderogabile necessità di riorganizzare l'esercito, l'auspicata edificazione di uno difesa europea e così via. Il tutto con, a fattor comune, il perdurare di una colpevole ed imperdonabile ignoranza della qualità dello strumento militare nazionale, quella che si ferma alla classificazione delle armi offensive e difensive e non va oltre". Insomma, tra i malumori interni e le critiche esterne, la leadership della neo segretaria dem inizia in salita.