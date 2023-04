Berlusconi ricoverato, Mentana la smentita di Zangrillo: "Tutto falso, basta minch***"

10 aprile 2023 a

Nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta, oggi lunedì 10 aprile, sono trapelate voci sorprendenti su Silvio Berlusconi. Secondo quanto riferito, il Cavaliere si sarebbe alzato per la prima volta da quando è stato ricoverato lo scorso mercoledì in terapia intensiva. E ancora, dopo essersi alzato si sarebbe sottoposto ad esercizi respiratori.

Una circostanza che però è stata nettamente e seccamente smentita da Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, una smentita data quasi in tempo reale da Enrico Mentana nei primi minuti del TgLa7. Lasciando l'ospedale, Zangrillo ha tuonato: "Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Fabio Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare minch***", ha sbottato.

E ancora, ha aggiunto: "Bisogna avere molto rispetto, non solo del paziente ma anche del nostro lavoro. Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare", ha concluso un irritatissimo Alberto Zangrillo. Una presa di posizione che non lascia alcun margine ad alcun dubbio.