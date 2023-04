Santoro nomina Giletti, Lilli Gruber sbrocca: "Cose mai viste", gelo a La7

20 aprile 2023 a

a

a

La chiusura di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, è stata discussa anche nel salotto di Lilli Gruber a Otto e mezzo. A parlarne è stato Michele Santoro, che ha detto: "La7, che è un’isola di libertà rispetto ai telegiornali della Rai e quant’altro, ha vissuto recentemente un episodio che è molto grave, la sospensione del programma di Massimo Giletti".

"Se abbiamo la forza...": Santoro, la risposta che sconvolge Lilli Gruber | Guarda

"La chiusura di un programma dalla mattina alla sera, senza dare una motivazione adeguata per un provvedimento così grave, mi sembra una cosa inaccettabile, dal mio punto di vista”, ha poi aggiunto il giornalista. La conduttrice del talk, però, ha subito replicato: "Motivazioni sono state date e comunque diciamo che, visto che tu parli a La7 di una restrizione dell’informazione, siccome io vado in onda tutte le sante sere, da anche qualche anno, posso garantire che di restrizioni all’informazione qui a La7 non ne abbiamo viste”.

"Poca differenza rispetto a Hitler": Santoro agghiacciante contro Lollobrigida

Dopo le parole di Santoro, insomma, la Gruber sembra aver preso per la prima volta posizione su questa vicenda, escludendo l'ipotesi di una restrizione dell’informazione a La7, dove ribadisce di lavorare da “qualche anno”. La conversazione, poi, si è spostata su come l’informazione sta raccontando la guerra in Ucraina e infine sull'analisi delle vicende politiche italiane.