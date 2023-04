Mentana-Formigli, scontro a distanza a La7: "Livello basso", "Le cose si fanno vedere"

21 aprile 2023 a

a

a

Botta e risposta a distanza. La vignetta che ritrae Arianna Meloni divide La7. O meglio, genera lo scontro. Corrado Formigli, durante PiazzaPulita, ha ben pensato di mostrare il disegno del Fatto Quotidiano su Arianna Meloni. La sorella del premier e moglie del ministro Lollobrigida viene rappresentata a letto con un amante di colore. Per l'occasione il conduttore, senza comunque citarlo, sembra lanciare una frecciata a Enrico Mentana. "La vignetta? Vediamola, vediamola", ha ordinato aggiungendo: "È il dibattito di oggi. Le cose se si citano si fanno vedere, sennò non si citano nemmeno".

"Se disegnano mia mogli a letto con...": Arianna Meloni, le parole pesanti di Fiorello

Poco prima, nell'edizione del suo TgLa7 delle 20, Mentana ha invece accennato alla vignetta precisando: "Dovremmo anche parlare di quello che ha monopolizzato di più, nei corridoi dei palazzi della politica, l’attenzione di maggioranza e opposizione. È la questione di una vignetta pubblicata dal Fatto inerente la vicenda Lollobrigida e la sostituzione etnica, con implicazioni che riguardano la vita privata di persone non politiche".

Video su questo argomento "Scemo". Vignetta su Arianna Meloni, bagarre alla Camera: volano insulti

Da qui la scelta del direttore del TgLa7: "Ne dovremmo parlare senza mostrare la vignetta, e non vogliamo mostrarla, vedrete che se ne parlerà sicuramente in tutte le trasmissioni, ma l’importante è non scendere a un livello molto basso che è stato percorso sia nella vignetta scatenante, sia nei vari commenti e proteste che poco hanno a che fare in realtà con la politica nel senso più alto del termine. Scusate per quello che sembra uno slalom rispetto al problema. C’è una brutta vignetta che è giusto non far vedere, poi vedrete che se ne parlerà da tante altre parti". E così è stato.