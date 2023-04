Schlein, la personal shopper: "Chiedo 300 euro l'ora. Ma a lei..."

27 aprile 2023 a

a

a

Il fatto che dietro ai look di Elly Schlein ci sia un'esperta ha sorpreso molti. Adesso a parlare è proprio lei, la consulente d'immagine della segretaria del Pd, Enrica Chicchio. Che a Repubblica ha spiegato: "Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati".

"I consigli di un'armocromista": prego? Elly Schlein sconcerta i compagni

La leader dem ne ha parlato di recente in un'intervista a Vogue, presentando la Chicchio come "un'esperta in armocromia". Quest'ultima, però, ha raccontato che per la Schlein fa anche la personal shopper. "Ci siamo conosciute un anno e mezzo fa, anche se nell'ultimo periodo la collaborazione è diventata più intensa. Anche perché Elly adesso ha meno tempo", ha raccontato. Sulla voce secondo cui la consulenza sarebbe gratis per la segretaria, l'esperta ha smentito tutto: "È una sciocchezza. È una consulenza professionale, dunque pagata. Il fatto che la conosca e la stimi è un altro discorso".

"Tipica rivista del mondo operaio". Schlein, ma davvero? Per chi (e come) posa in prima pagina

Parlando di tariffe, invece, la Chicchio ha spiegato: "In genere chiedo 140 euro all'ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l'ora. Per il guardaroba dipende. Con Elly ho un forfait, ma ovviamente non posso parlare di cifre esatte". Infine, sul look della Schlein ha rivelato: "Puntiamo su un look istituzionale, ma senza stravolgerla. Col nuovo incarico ha poco tempo e ha bisogno d'aiuto, per queste cose".