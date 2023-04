Elly Schlein infilzata da Toscani: "Foto brutte. E chi la ha vestita..."

28 aprile 2023 a

Le foto scattate a Elly Schlein e pubblicate dalla rivista Vogue non sono piaciute affatto a Oliviero Toscani. Che, intervistato da La Stampa, ha detto: "Ha sbagliato chi l’ha fotografata: quelle foto sono brutte. E ha sbagliato chi l’ha vestita. Lei è una ragazza in jeans con le sue giacchettine, deve continuare così. È elegante, sobria, fresca. Ha stile. La ricordo sempre benvestita".

Abiti e scatti a parte, però, il fotografo sembra avere solo belle parole per la segretaria del Pd: "È la donna del futuro e continua a dimostrarlo. Fa incazzare i conservatori di destra e di sinistra, parla un linguaggio nuovo, è nuova, vince, e va su Vogue". Sulla sua scelta di farsi intervistare e fotografare da una delle più importanti riviste di moda, invece, Toscani è sembrato piuttosto sicuro: "Ci è andata perché glielo hanno consigliato". A un certo punto, poi, la giornalista gli ha fatto notare che potrebbe essere inopportuno per una leader che decide di battersi per i diritti delle minoranze far sapere a tutti di pagare qualcuno che l'aiuta a vestirsi. Ma il fotografo ha risposto: "Inopportuno? Ma non si è mica fatta fotografare mentre beve champagne in una vasca d’oro. Non capisce molto di moda, si fa aiutare: può permetterselo. Siamo davvero così provinciali da credere che questo sia un tradimento dei suoi valori?”. E ancora: "Se Schlein si vestisse da operaia, la accuserebbero di apologia del comunismo".

Diversa invece la sua opinione sullo stile di Giorgia Meloni: "Volgare. Rossetto esagerato, ombretto sgargiante". E infine l'immancabile riferimento al fascismo: "Solo questo vorrei dire sul 25 aprile: non c’è stata nessuna liberazione, i fascisti li abbiamo sbattuti fuori dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Sono ancora qui, più raffinati di una volta".