Berlusconi nel cuore della notte... rumors clamorosi dal San Raffaele

28 aprile 2023 a

a

a

"Fosse per me uscirei già domani mattina. Però i medici, sai, la prudenza...": Silvio Berlusconi ha spiegato di sentirsi benissimo. E poi ha aggiunto: "Sarò fuori da qui, a questo punto, poco dopo il primo maggio". A confermarlo, come riporta il Corriere della Sera, sono anche le decine di telefonate con cui dalla stanza del San Raffaele il Cav sta raggiungendo i vertici di Forza Italia e del governo. Spesso anche a tarda sera, sorprendendo così l’interlocutore di turno.

Bandiere comuniste davanti a casa: Berlusconi, la foto mai vista prima | Guarda

Stando a quanto trapelato, infatti, pare che lo scorso mercoledì sera il telefono di Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera, abbia squillato alle undici passate. E tanta è stata la sua sorpresa quando ha scoperto chi è che lo stava chiamando. A lui e ad altri parlamentari Berlusconi avrebbe raccomandato "attenzione sul Def, in particolare sulle cose su cui stiamo impegnati noi in prima persona, dalle pensioni minime al taglio del cuneo fiscale". E invece avrebbe quasi ignorato le domande sullo stato di salute, dicendo solo: "Sto benissimo, fosse per me uscirei subito ma bisogna aspettare qualche giorno".

Suicidio Calenda-Renzi? Un sondaggio da incubo: dove vanno i loro voti

Dopo lo spavento dei primi giorni dopo il ricovero, insomma, il leader azzurro sembra essere in grande ripresa, come confermato tra l'altro dai suoi medici nei giorni scorsi. Il Cav, dopo essere uscito dalla terapia intensiva lo scorso 17 aprile, si troverebbe ora in una stanza del padiglione Q del San Raffaele. Al suo fianco c'è sempre stata la compagna Marta Fascina. Sarebbe lei a filtrare le telefonate in entrata e in uscita, a controllare il registro delle chiamate, quello delle visite e i messaggi.