Ambra Angiolini? Parla di "diritti" ma non pagava l'affitto

Un lungo monologo sui "diritti delle donne" è quanto portato sul palco del Concertone da Ambra Angiolini. Una scelta azzardata se si considera che a un'altra donna, Silvia Sitti, la conduttrice per mesi non ha pensato. Sì, perché l'attrice deve fare i conti con un passato che poi tanto remoto non è. I fatti risalgono a giugno 2021: la Angiolini e il suo ex Massimiliano Allegri avevano preso in affitto una casa a Milano firmando un contratto di locazione di 10 mesi con i proprietari. Peccato però che dopo la rottura con l'allenatore della Juventus, Ambra sia rimasta a vivere nell'appartamento, ben oltre la scadenza del contratto, e fino a quando il giudice non ha emesso lo sfratto. A denunciarlo la stessa Sitti, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini.

La donna si era trovata a pagare un hotel perché la sua casa, quella acquistata con grandi sacrifici, era occupata abusivamente. Così come il giovane figlio dei coniugi Pazzini si era trovato per lungo tempo a dire addio alla sua cameretta e ai suoi giochi. Ma poco importava alla Angiolini che aveva innalzato quello che la Sitti ha definito "un muro fatto di prese di posizioni legale, silenzi, menefreghismo e mancanza di empatia".

Ed ecco le inchieste di Fuori dal Coro e il Tapiro di Striscia la Notizia. Ma anche di fronte alle telecamere l'attrice aveva preferito il silenzio. Un silenzio costato caro alla famiglia dell'ex calciatore che, di fronte alla domanda se la Angiolini pagasse, si era limitato a dire: "Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… Abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta". Insomma, neppure l'affitto sarebbe stato garantito. E pensare che per una puntata di X Factor, per cui la Angiolini era giudice, si vociferava che prendesse 5mila euro. D'altronde, la casa in centro lo dimostrerebbe... Affitto pagato o no - dato che non si hanno certezze - fa parecchio pensare che una come la Angiolini, salita sul palco a gridare per i diritti delle donne, abbia dimenticato quello della Sitti, E come quello di lei, quello del marito e del figlio. Il diritto a riavere ciò per cui hanno pagato. Loro.