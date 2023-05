Concertone, esplode la rivolta: "Ma chi ca*** è?", imbarazzo per Ambra

01 maggio 2023 a

a

a

Il Concertone del Primo maggio non convince. Nonostante la riconferma alla conduzione di Ambra Angiolini, il festival musicale trasmesso su Rai 3 solleva qualche dubbio. Sul palco, infatti, hanno aperto le danze Mille, Etta, Still Charles, Maninni (Premiazione del Contest 1MNEXT), Tropea, Napoleone, Giuse The Lizia, Paolo Benvegnù, Epoque, Neima Ezza, BNK44, Gaia e Rose Villain. Eppure in molti tra i telespettatori si sono chiesti chi sono i cantanti.

Clamoroso al concertone del 1° maggio: sul palco il Righeira rimasto solo, cosa c'è dietro

"Se ho capito bene vanno al Concertone tutti quelli scartati dalle feste di quartiere", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Quest’anno il budget del concertone era di 10€". Finita qui? Niente affatto: "Ma chi sono questi al Concertone?". E ancora: "Guardo il Concertone e mi sento una boomer che non conosce sti tizi che cantano". C'è poi chi ci va giù più pesante: "Il concertone dalle 15 alle 18 è caratterizzato da una sola frase: 'Ma chi ca**o è?'". Qualcuno parla di "quei benedetti sconosciuti sul palco". Insomma, quella di quest'anno sembra un'edizione flop.

Concertone, è subito politica: ecco come inizia, "bomba rossa" a tempo record

Intanto è atteso l'arrivo di Ligabue. L'annuncio ufficiale della sua partecipazione al concerto romano, di cui si parlava da tempo, è stato fatto dallo stesso cantante sui social. Il cantautore ha postato su Instagram un video di pochi secondi, in treno, in cui dice: "Ciao a tutti! Il Primo Maggio sarò a Roma. Non vedo già l'ora. Ciao, ci vediamo lì".