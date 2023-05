Otto e Mezzo, Lilli Gruber contro Italo Bocchino: "Tu ti sentirai una cavalletta"

03 maggio 2023 a

Il decreto Lavoro al centro di Otto e Mezzo, dove si accende un vero e proprio dibattito. Ospiti nella puntata di mercoledì 3 maggio su La7, Stefano Massini e Italo Bocchino. Il secondo ricorda che il Primo maggio il governo ha dato il via libera a una misura che aumenta i soldi nelle tasche dei cittadini. "La Meloni dà 100 euro e invece che stappare lo champagne, la sinistra critica". "Sì - interviene stizzita Lilli Gruber -, fino a 100 euro". Parole che vedono Bocchino subito replicare: "No, fino a 135 euro. Non solo fino a 100 euro".

Ma non finisce qui, perché di fronte alle critiche della conduttrice, il giornalista ricorda che nessuno nell'esecutivo ha voluto "precarizzare il lavoro. Questo è per andare incontro alle esigenze di alcune categorie". Ma quello che più a Bocchino non va giù è che mentre la Meloni lavorava, "la sinistra andava in piazza a cantare e ballare".

La Gruber però parla di una crisi economica che investe il Paese, con Bocchino contrariato: "Parlano come se dovessero arrivare le cavallette da un momento all'altro". "Tu ti sentirai una cavalletta", risponde la conduttrice mentre il giornalista preferisce chiudere lì il botta e risposta.