Elly Schlein, proposta indecente di Rocco Siffredi: "Sto arrivando, baby!"

Oggi, giovedì 4 maggio, è il compleanno di Elly Schlein, la rossissima e giovanissima segretaria del Pd: compie infatti 38 anni. Alla Schlein sono arrivati gli auguri da gran parte del mondo politico, come è ovvio e giusto che sia. Ma gli auguri non sono arrivati soltanto dai colleghi...

Già, perché c'è un altro nome illustre nato proprio oggi, il 4 maggio. Nome che nulla ha a che spartire con Parlamento e potere: si tratta di Rocco Siffredi, il quale oggi spegne 59 candeline, portate in modo egregio (come nota Dagospia, che dà conto della curiosa vicenda, "ne dimostra la metà).

E si diceva, Rocco Siffredi. Ecco, il re dell'hard ha postato su Instagram un messaggio piuttosto ambiguo, messaggio che recita: "Let's party together Elly! I'm coming baby!". Ovvero: "Facciamo festa insieme, Elly! Sto arrivando, baby!". E Dagospia si interroga: "Cos'avrà voluto dire? E come risponderà la seriosa sinistrata con la passione per l'armocromia?". Già, staremo a vedere. Ammesso e non concesso che Elly Schlein risponda a Rocco Siffredi.